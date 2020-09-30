Горно-Алтайск, , 08:16 — REGNUM Полиция Горно-Алтайска объявила розыск двух мальчиков — подростков, 25 сентября самовольно ушедших из школы-интерната №1 им. Жукова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба МВД региона.

«Отделом МВД России по г. Горно-Алтайску разыскиваются несовершеннолетние: … Никита 2005 года рождения и … Сергей 2005 года рождения», — говорится в сообщении полиции.

Подростки, на вид 15−16 лет, среднего телосложения, на момент ухода из учреждения были одеты в кадетскую камуфляжную форму и имели с собой рюкзаки чёрного цвета.

Отмечается, что разыскиваемые подростки могут передвигаться на велосипедах.

О местонахождении подростков граждан просят позвонить по телефонам: 8 (38 822) 9−25−48, 9−23−28, или обратиться в ближайший отдел полиции.