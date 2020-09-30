Нальчик, , 07:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пострадала от рук бандита 14-летняя девочка. На нее было совершено нападение, в результате которого она получила несколько ножевых ранений. В настоящее время нападавший, который оказался 35-летним местным жителем, арестован, сообщили 30 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 26 сентября около 22:00 в пешеходной зоне улицы Кабардинская в городе Нальчике. Причиной совершенного преступления задержанный назвал произошедший ранее конфликт между девочкой-подростком, на которую он напал, и его родственницей.

«Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи умысел мужчины, направленный на убийство девушки, не был завершен по не зависящим от него обстоятельствам», — сообщили в СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».