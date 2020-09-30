Тюмень, , 08:00 — REGNUM В результате пожара в дачном поселке в Тюмени один ребенок погиб и ещё трое пострадали. Об этом 30 сентября сообщил представитель экстренных служб области.

«Ребенок 2015 года рождения погиб. Еще три ребенка пострадали, они госпитализированы», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо того, он уточнил, что экстренные службы получили сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме в садовом товариществе «Малинка» в 03:20 (01:20 мск). Кроме этого, представитель рассказал, что в 03:55 (01:55 мск) возгорание было локализовано на площади 55 кв. метров.

«Проводится проливка и разбор конструкций», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку по фактам гибели трех человек при пожарах в Чувашии.