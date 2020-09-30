Красногорск, , 07:48 — REGNUM При столкновении двух легковых автомобилей на трассе М-8 в Подмосковье погибли два человека, три человека получили травмы. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Трагедия произошла около 04:00 в районе 23-го километра федеральной трассы М-8 «Холмогоры» Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск.

«Произошло попутное столкновение автомобилей Kia и Opel. Два человека погибли и трое получили травмы», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства смертельного ДТП.

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