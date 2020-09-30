Чита, , 07:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным регионального оперативного штаба, на 29 сентября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 6342 человека, причём 80 из них добавились только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое течение заболевания. Общее число жертв коронавируса, как и сутки назад, по-прежнему составляет 69 человек.

Вместе с тем 4977 (42 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM комментируя ситуацию, главный санитарный врач региона Светлана Лапа пояснила, что темп прироста за сутки составляет уже 1,3%, а средний темп прироста за последние семь дней — 1,4%. Именно поэтому в регионе принято решение о развёртывании дополнительных коек для лечения больных с SARS-CoV-2. Также охраняются строгий масочный режим и режим самоизоляции для пожилых людей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье вновь выявили более 80 новых носителей коронавируса