Барнаул, , 07:18 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Судя по данным оперативного штаба на 30 сентября, за последние сутки произошло семь новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв коронавируса составляет уже 484 человека.

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Также отмечен взрывной рост числа больных внебольничной пневмонией (4428 пациентов, +36 за последние сутки) и тяжелобольных — 228 человек (+20 за последние сутки). На ИВЛ находятся 79 человека (за +10 за последние сутки), ещё 3895 пациентов больны ОРВИ (+19 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 72 детей до 17 лет включительно (+5 за последние сутки). Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 13 823 человек (+95 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 12 245 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в Алтайском крае ежедневно выявляют десятки новых носители коронавируса, растёт заболеваемость внебольничной пневмонией, власти сочли необходимым перейти на третий этап снятия карантинных ограничений.

Накануне стало известно, что несмотря на протесты местных жителей и общественности, возражение местных депутатов, власти Алтайского края перепрофилировали единственную городскую больницу Новоалтайска под госпиталь для лечения больных с коронавирусом. От двусторонней пневмонии в Барнауле лечится губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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