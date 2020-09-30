Иркутск, , 07:01 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. За последние сутки, 29 сентября, количество жертв коронавируса увеличилось до трёх. Как сообщает сегодня, 30 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 168 человек, причём 92 добавились только за последние сутки.

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В инфекционных отделениях стационаров лечится 1101 человек (+58 за сутки). За весь период выздоровели 17 141 человек (+80), 317 носителей SARS-CoV-2 погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 сентября, сообщалось о двух новых летальных случаях пациентов с COVID-19.

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