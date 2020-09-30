Гонконг, Китай, , 06:23 — REGNUM В Гонконге за призывы к насильственным акциям в день национального праздника 1 октября полиция задержала трёх человек. Об этом 30 сентября сообщает газета South China Morning Post.

Отмечается, что из трёх задержанных, двое — студенты.

По версии правоохранителей, задержанные на различных интернет-платформах призывали жителей Гонконга в день образования КНР выходить на улицы, блокировать дороги, совершать поджоги, нападать на сотрудников полиции.

Ранее с предостережением к радикальным активистам о том, что их действия могут расцениваться как акты терроризма и нарушать новый закон о национальной безопасности в Гонконге, обратилась Канцелярия центрального правительства КНР в этом специальном административном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в целях противодействия несанкционированным акциям протеста в Гонконге в день национального праздника — 1 октября — будут мобилизованы около 6 тысяч полицейских.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге мобилизуют до 6 тысяч полицейских в день национального праздника