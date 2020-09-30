Тюмень, , 05:02 — REGNUM В Тюмени сотрудница многофункционального центра (МФЦ) №7 отказала ветерану в приёмке документов из-за точки, поставленной кем-то ручкой в его паспорте. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Из-за действий сотрудницы МФЦ ветеран не смог сдать документы на приватизацию жилья.

Прокурорская проверка установила, что отказ в приёмке документов у 92-летнего тюменца был необоснованным, так как точка не является порчей документа. По решению суда сотрудница МФЦ была оштрафована на пять тысяч рублей.