Исламабад, , 04:50 — REGNUM Спецслужбы Пакистана ликвидировали двух террористов в провинции Белуджистан на юго-западе страны, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Сообщается, что спецслужбам поступила информация по разведывательным каналам о местонахождении террористов в горном районе провинции. В результате спецоперации были ликвидированы два боевика, которых подозревали в убийстве мирных жителей, вымогательстве и нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Также был захвачен схрон оружием и радиостанциями.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана сработало самодельное взрывное устройство. В результате теракта погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

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