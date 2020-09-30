Новосибирск, , 04:25 — REGNUM Прокурор Центрального района Новосибирска Дмитрий Цуканов организовал проверку в связи с пожаром в здании по улице Романова, 99. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, в Центральном районе Новосибирска накануне, 29 сентября, в гостиничном комплексе на улице Романова произошёл крупный пожар.

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«По факту пожара дознаватели отдела регионального ГУ МЧС России проведут уголовно-процессуальную проверку, результаты которой оценит прокуратура», — уточнили в региональной прокуратуре.

Ведомство также проверит соблюдение организациями законодательства о пожарной безопасности и оценит достаточность мер, принимаемых органами пожарного надзора.