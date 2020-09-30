Исламабад, , 04:20 — REGNUM Взрыв прогремел в районе Мардан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских правоохранительных органах.

Сообщается, что взрывное устройство находилось в мотоцикле, припаркованном у входа на местный рынок. В результате взрыва погибли четыре человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Вначале полицейские рассматривали версию со взрывом газового баллона, однако потом нашли на месте взрыва поражающие элементы от бомбы. Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна организация.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября пятеро человек погибли при взрыве минометного снаряда в Пакистане. Отмечалось, что боеприпас находился среди собранного металлолома и взорвался во время взвешивания в пункте приема металлов.

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