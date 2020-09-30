Тюмень, , 04:08 — REGNUM В Тюменской области выявлены новые очаги птичьего гриппа. На территории озера Малиновое, расположенного в 0,2 км от деревни Малиново Сладковского района, и на озере Ченчерь, расположенного в 0,7 км от деревни Малая Ченчерь, Казанского района введён карантин, сообщает пресс-служба департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.

Ограничения будут действовать в каждом из вышеуказанных районов до принятия главой региона решения об их отмене, отмечают в департаменте.

Напомним, карантин по птичьему гриппу действует в нескольких деревнях Бердюжского и Абатского районов Тюменской области. А также в соседних Омской и Курганской областях.

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