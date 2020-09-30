Додома, , 03:05 — REGNUM Не менее 11 человек пострадали в результате сильных ливней, прошедших в регионе Руква на западе Танзании, сообщает пресс-служба местной администрации.

Сообщается, что в результате ливней и штормового ветра оказались разрушены 17 домов. Из-за этого получившие травмы люди остались и без крыши над головой. Неделей ранее около 100 человек остались без крова в другом регионе Танзании.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября десять человек погибли в результате схода оползня в Индонезии. Стихийное бедствие было вызвано долгими сильными ливнями. Отмечалось, что все десять тел погибших были извлечены индонезийскими спасателями.

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