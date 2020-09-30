Анкара, , 02:11 — REGNUM Сообщения о том, что самолёт Су-25 ВВС Армении был сбит турецким F-16, являются «абсолютно ложными», заявил 29 сентября глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун агентству Bloomberg.

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«Вместо того, чтобы прибегать к таким дешёвым пропагандистским играм, Армении следует как можно скорее уйти с оккупированных земель», — сказал представитель турецкого лидера.

Ранее 29 сентября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что турецкий истребитель F-16 сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении в воздушном пространстве страны.

Эту информацию опровергли в Азербайджане, заявив, что на вооружении ВВС республики нет истребителей такого типа.

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