Исламабад, , 00:47 — REGNUM Пятеро человек погибли при разрыве минометного снаряда на северо-западе Пакистана, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва. Несколько человек собирали металлолом на берегу реки и обнаружили минометный снаряд. При попытке взвесить находку уже в пункте приема металла снаряд взорвался. В результате взрыва погибли пятеро человек, еще один получил травмы.

Тем не менее полиция Пакистана не исключает версию теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября военнослужащий пакистанской армии погиб при взрыве самодельного взрывного устройства на блокпосте. После происшествия вооруженные силы Пакистана начали операцию по поиску и уничтожению боевиков.

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