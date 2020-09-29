Чебоксары, , 20:17 — REGNUM СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку по фактам гибели трех человек при пожарах в Чувашии. Оба пожара произошли на дачах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 28 сентября в коллективном саду «Мечта», расположенном в деревне Хунав Канашского района, сгорел заброшенный дачный дом. По предварительным данным, погибшим является мужчина без определенного места жительства, 1973 года рождения, а причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Тем же днём в садовом товариществе «Птицевод», расположенном около деревни Большие Карачуры Чебоксарского района, сгорел дачный дом, в котором проживали супруги 1957 года рождения. Тела погибших обнаружены на месте происшествия. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрического теплового оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области по факту гибели двух пенсионеров при пожаре проводится проверка.

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