Элиста, , 20:10 — REGNUM В Республике Калмыкия суд оштрафовал лжефермера за мошенничество с субсидиями (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Доказано, что мужчина от лица одного из руководителей крестьянско-фермерского хозяйства в Целинном районе дважды получил субсидии на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья коров и овец. Однако в министерство сельского хозяйства были представлены фиктивные документы, на основании которых было перечислено 510 тыс. рублей. Ущерб подсудимый возместил.

Мужчине назначен судебный штраф. Постановление суда в законную силу не вступило.