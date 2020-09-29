Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге на территорию яхт-клуба на Финском заливе волнами принесло мешок с расчлененными останками человека. На место выехали следователи и полиция.

Как сообщает 29 сентября издание «Фонтанка», страшную находку прибило к яхтенному порту «Геркулес» в Лахте. В пакете находилось тело человека без головы и рук.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, подробности случившегося выясняются.

Напомним, 22 сентября в Адмиралтейском районе города рыбак выловил из реки Екатерингофка строительный мешок с отчлененным мужским бедром.

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