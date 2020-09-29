Москва, , 18:08 — REGNUM Смерть дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина Софии может являться заказным убийством. Об этом заявила адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко.

«Это не несчастный случай, это не самоубийство. У нас есть основания полагать, что это было заказное убийство», — цитирует РЕН ТВ слова защитницы.

По словам адвоката, близкие предполагают нескольких людей, которые могут быть причастны к этому, и эта информация будет проверяться при помощи правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту гибели дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина — Софии Конкиной возбудили следователи Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

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