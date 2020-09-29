Нижневартовск, Югра, 29 сентября 2020, 17:57 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) 29 сентября 2020 года самолёт «Аэрофлота» при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц. Авиакомпанией организована замена воздушного судна, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
На данный момент произошла задержка рейса №1647 авиакомпании «Аэрофлот» сообщением «Нижневартовск-Москва» на сутки. Самолёт вылетит 30 сентября в 5: 25 по местному времени (3:35 мск). На данный рейс зарегистрировано 62 пассажира, из них 43 вылетели авиакомпанией S7 в Домодедово, остальным предоставляется гостиница и питание.
Транспортным прокурором проводится проверка исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полётов над аэропортом Нижневартовска.