Нижневартовск, Югра, , 17:31 — REGNUM В Югре задержан житель Нижневартовска, размещавший в одном из Telegram-каналов материалы, призывающие вступать в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре в середине сентября было возбуждено уголовное дело в отношении заключённого одной из исправительных колоний, который призывал осуждённых к террористической деятельности.

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