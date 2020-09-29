Орел, 29 сентября 2020, 17:28 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о растрате более 670 млн рублей, принадлежащих признанному в последствии банкротом «Орёлсоцбанку» утверждено прокуратурой Железнодорожного района Орла, об этом ИА REGNUM 29 сентября сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.
Обвиняемыми по делу о растрате в особо крупном размере проходят четыре человека. По версии следствия, в декабре 2010 года один из владельцев акций ОАО «Орелсоцбанк», член Совета директоров, создал организованную группу, в состав которой вошли также генеральный директор кредитной организации и двое их знакомых. С декабря 2010 по декабрь 2011 года они оформляли на подконтрольных им юридических и доверенных физических лиц заведомо невозвратные кредиты. По данным следствия, обвиняемые похитили более 670 млн рублей, принадлежащих банку. Впоследствии банк не смог выплатить вкладчикам их вклады.
Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Орелсоцбанка» была отозвана в 2012 году. В июле 2013 года Арбитражный суд Орловской области по заявлению управления Центробанка РФ ввел в «Орелсоцбанке» процедуру банкротства, сумма задолженности была определена в 2,8 млрд рублей.
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