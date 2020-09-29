Орел, , 17:28 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о растрате более 670 млн рублей, принадлежащих признанному в последствии банкротом «Орёлсоцбанку» утверждено прокуратурой Железнодорожного района Орла, об этом ИА REGNUM 29 сентября сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Обвиняемыми по делу о растрате в особо крупном размере проходят четыре человека. По версии следствия, в декабре 2010 года один из владельцев акций ОАО «Орелсоцбанк», член Совета директоров, создал организованную группу, в состав которой вошли также генеральный директор кредитной организации и двое их знакомых. С декабря 2010 по декабрь 2011 года они оформляли на подконтрольных им юридических и доверенных физических лиц заведомо невозвратные кредиты. По данным следствия, обвиняемые похитили более 670 млн рублей, принадлежащих банку. Впоследствии банк не смог выплатить вкладчикам их вклады.

«После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Орла для рассмотрения по существу», — уточнила представитель прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Орелсоцбанка» была отозвана в 2012 году. В июле 2013 года Арбитражный суд Орловской области по заявлению управления Центробанка РФ ввел в «Орелсоцбанке» процедуру банкротства, сумма задолженности была определена в 2,8 млрд рублей.

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