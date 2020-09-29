Москва, , 17:03 — REGNUM Гибель южнокорейского чиновника, застреленного в Желтом море, едва ли станет причиной серьезного политического кризиса в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«Администрация президента Южной Кореи и нынешняя правящая партия не хотят кризиса в отношениях с Северной Кореей. Они, наоборот, хотят наладить отношения, — сказал Ланьков. — И даже если у них лежат расшифровки переговоров [северокорейских военных, решавших судьбу беглеца] с посекундными распоряжениями, что его надо застрелить, их не придадут гласности. Свихнувшегося должника не оживить. А проблемы на Корейском полуострове им не нужны, особенно перед выборами. А у южнокорейской оппозиции нет необходимости нагнетать атмосферу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал о двух версиях случившегося с погибшим южнокорейским чиновником.

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