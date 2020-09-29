Москва, 29 сентября 2020, 17:03 — REGNUM Гибель южнокорейского чиновника, застреленного в Желтом море, едва ли станет причиной серьезного политического кризиса в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал о двух версиях случившегося с погибшим южнокорейским чиновником.
Читайте ранее в этом сюжете: «Убит с близкого расстояния»: эксперт о гибели жителя Южной Кореи в КНДР