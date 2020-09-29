Уфа, , 17:26 — REGNUM Мужчину подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек в Уфе. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, в Уфе 57-летний подозреваемый, работая охранником в частной охранной организации, на работе в коррекционной школе-интернате совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух девочек 13-и лет и 14-и лет. Школьницы сообщили об этом руководителю учебного заведения. Директор школы-интерната обратилась с заявлением к стражам порядка. Полицейские задержали подозреваемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске осуждён 56-летний педофил из Подмосковья