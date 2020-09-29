Москва, , 16:57 — REGNUM Между версиями о гибели гражданина Южной Кореи, уплывшего в Северную Корею, есть некоторые расхождения, но с известной долей осторожности можно предположить, что информация южан более достоверна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября рассказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

«[После того, как бежавший из Южной Кореи чиновник был задержан северокорейскими пограничниками] произошло следующее. Некоторое время была задержка. Сколько точно прошло времени, пока он сидел в воде, а рядом находился патруль, неизвестно. Это длилось примерно несколько часов, — сказал Ланьков. — Что произошло дальше, неизвестно. Известно, что он был убит стрельбой с близкого расстояния северокорейскими пограничниками. По этому вопросу нет расхождений между Севером и Югом».

Однако, как подчеркнул Ланько, южнокорейская версия гласит, что пограничники будто бы связались с собственным начальством, от которого предположительно получили приказ пристрелить нарушителя. А труп сожгли вместе с его плавсредствами.

«Северокорейская версия настаивает на том, что пограничники ждали принятия решения [«наверху», и в этот момент возникла какая-то ситуация, которую они восприняли как попытку нарушителя скрыться, — пояснил Ланьков. — Они произвели предупредительный выстрел в воздух, и когда нарушитель только ускорил свои попытки скрыться, стали стрелять на поражение. По версии КНДР, пограничникам не удалось в темноте достать труп, и поэтому они достали только спасательные средства и сожгли их. А труп уплыл».

Как подчеркнул Ланьков, у обеих версий есть небольшие минусы. Во-первых, не верится, что северокорейцы потеряли труп, так как, скорее всего, он был в спасательном жилете. Во-вторых, северокорейцы, вероятно, умышленно обходят вопрос о том, сколько длилось ожидание.

«Я с осторожностью, но больше склонен верить версии Юга, — констатировал Ланьков. — Можно предположить, что где-то на большом «верху», после того как всему северокорейскому военному начальству накрутили хвост в конце июня за то, что они допустили проход на территорию КНДР нарушителя-нелегала, больного коронавирусом, они решили подстраховаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, что, по имеющейся информации, южнокорейский чиновник был азартным игроком и к моменту побега в КНДР имел огромный долг.

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