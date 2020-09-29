Новосибирск, , 16:47 — REGNUM Крупный пожар произошёл в Новосибирске: горит гостиничный комплекс на улице Романова в Центральном районе, сообщили 29 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Сотрудники МЧС России реагируют по повышенному третьему рангу из пяти возможных», — сообщили в МЧС.

Пожар начался в 18:50 (время местное): огонь охватил фасад гостиничного комплекса. Идёт ликвидация горения при участии 50 сотрудников МЧС РФ и 16 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, включая высотную.

Параллельно с тушением проверяется наличие людей в здании. Пострадавших, как известно к настоящему времени, нет, постояльцы самостоятельно эвакуировались из горящего здания.

Рядом с гостиницей находится мебельный магазин, на который начал перекидываться огонь. Отмечается, что на месте ЧП находится много силовых электропроводов.