Москва, , 16:46 — REGNUM Южнокорейский чиновник, который пытался бежать в КНДР и был застрелен в Желтом море, имел долги почти на полмиллиона долларов. Об этой версии 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM рассказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Так он прокомментировал слухи, которые множатся вокруг истории с гибелью этого гражданина Южной Кореи.

«Я склонен думать, что обе стороны (Южная Корея и КНДР — прим. ИА REGNUM) дают приукрашенную картину, — признался Ланьков. — Общий расклад такой: известно, что в ночь с 21 на 22 сентября ничем не примечательный чиновник местной рыбоохраны, надев спасательный жилет и запасшись буем, выпрыгнул с патрульного рыбоохранного судна и поплыл в направлении Северной Кореи».

Как пояснил Ланьков, исходя из той информации, которая есть на сегодняшний день, никаких политических мотиваций у беглеца не было.

«Единственное, чем он отличается от стандартного среднестатистического корейца, это то, что он симпатизировал южнокорейской группировке крайних националистов, которые по взглядам несколько напоминают сторонников «Новой хронологии» Фоменко в России, — пояснил Ланьков. — Иными словами, они тоже считают, что существует некая великая история, которую скрывает официальная наука и что корейцы создали все мировые цивилизации. Это явление здесь не то чтобы очень распространенное, но и не исключительное. По распространенности чуть менее влиятельное, чем «Новая хронология» в России».

Но, как добавил Ланьков, есть сведения, что у беглеца был огромный долг — около полумиллиона долларов, который накопился из-за увлечения покойного азартными играми.

«Он был страстным игроком, — сказал Ланьков. — В общем, он прыгнул в море и, видимо, поплыл в сторону Северной Кореи. Известно, что перед этим он позвонил своему сыну. И уплыл. Плыл он долго, больше суток. 22 числа в районе 15 часов он доплыл до побережья. И был задержан северокорейским пограничным патрулем. До этого момента южнокорейская и северокорейская версии полностью совпадают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Южной Корее заявили, что чиновник из министерства морского рыбного хозяйства республики был застрелен в КНДР, а затем его тело кремировали.

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