Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM Молодая жительница Екатеринбурга пострадала от нападения более десятка собак. Об этом сообщила сама горожанка.

Инцидент произошёл на Шарташе. По словам матери, она вместе с ребёнком на коляске шла из магазина. Собаки стали кусать женщину и драть её одежду.

«Я успела убрать ноги, мое внимание было лишь на ребенке», — передаёт слова пострадавшей портал «Е1».

Ребёнок, к счастью, не пострадал. Находившийся рядом велосипедист не помог горожанке, более того — она подозревает мужчину в том, что тот подкармливает бродячих собак. К счастью, помогли проезжавшие рядом автомобилисты. Женщина написала заявление в полицию, там проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) бездомная собака напала на семилетнюю девочку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области бездомная собака напала на девочку