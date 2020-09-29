Екатеринбург, 29 сентября 2020, 16:39 — REGNUM Молодая жительница Екатеринбурга пострадала от нападения более десятка собак. Об этом сообщила сама горожанка.
Инцидент произошёл на Шарташе. По словам матери, она вместе с ребёнком на коляске шла из магазина. Собаки стали кусать женщину и драть её одежду.
«Я успела убрать ноги, мое внимание было лишь на ребенке», — передаёт слова пострадавшей портал «Е1».
Ребёнок, к счастью, не пострадал. Находившийся рядом велосипедист не помог горожанке, более того — она подозревает мужчину в том, что тот подкармливает бродячих собак. К счастью, помогли проезжавшие рядом автомобилисты. Женщина написала заявление в полицию, там проводится проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) бездомная собака напала на семилетнюю девочку.
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