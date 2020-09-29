Варшава, , 16:22 — REGNUM На одном из интернет-порталов гражданин Польши продавал ценные исторические документы, выданные немецкими оккупантами в польском городе Лодзь в 1939—1944 годах. Полиция изъяла около 300 документов, мужчина задержан. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Найденные документы будут иметь большое значение для исследования периода современной истории Польши», — сказал прокурор Роберт Яницкий из Главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа.

Он указал, что изъятые документы содержат информацию «о действиях немецких оккупационных властей в Лодзи, направленных против польских граждан в 1939—1944 годах, а также о потерях, понесенных польским народом во время Второй мировой войны».

Изъяли исторические документы у местного жителя, который хотел продать их за 59 тысяч польских злотых (15 тысяч долларов США). Согласно нормам польского законодательства, уклонения от передачи каких-либо исторических документов и объектов Институту национальной памяти, в частности, архивных документов периода Второй мировой войны, если владелец не имеет на них юридических прав, наказываются сроком до 8 лет лишения свободы.

Сообщается, что неудавшийся продавец приобрел данные документы незаконно на одном из варшавских рынков.