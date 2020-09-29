Донецк, 29 сентября 2020, 16:07 — REGNUM Военная прокуратура Украины задержала нескольких членов ВСУ при попытке продать оружие «волонтёрам». Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе Народной милиции НМ) ДНР.
По данным разведки Народной милиции, всего были задержаны трое военнослужащих 21-го батальона 56-й бригады ВСУ.
В пресс-службе отметили, что военнослужащие данного подразделения ранее подозревались в торговле оружием.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об обстреле украинскими формированиями посёлка шахты 6/7 на окраине Горловки.
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