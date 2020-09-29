Красноярск, , 16:00 — REGNUM Прокуратура Красноярского края поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении уроженца города Люберцы Московской области. Как сообщили ИА REGNUM 29 сентября в краевой прокуратуре, «56-летний педофил проведет в колонии особого режима 20 лет».

Мужчина признан виновным в совершении в Красноярске ряда особо тяжких преступлений, связанных с половой неприкосновенностью детей. Ранее он был судим Московским областным судом за аналогичное преступление.

Отбыв наказание, он обосновался в Красноярске. В сентябре 2018 года мужчина похитил семилетнюю девочку, воспользовавшись тем, что её мать отошла на другой конец детской площадки. В результате мать нашла дочь с преступником, который после этого скрылся с места преступления.

Следующее преступление мужчина совершил летом 2019 года. Он заманил девятилетнюю девочку в безлюдное место, где, угрожая ей убийством, совершил действия сексуального характера. Потерпевшая помогла составить фоторобот преступника. Участковый полиции заметил сходство с одним из жильцов района.

Мужчину задержали. Обе девочки его опознали. Своей вины злоумышленник не признал, однако, как уточнили в прокуратуре, «представленными государственным обвинителем доказательствами его вина нашла своё подтверждение».

Суд назначил мужчине наказание в виде 20 лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также принудительные меры медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области 57-летнему учителю физкультуры вынесли приговор за сексуальную связь с 14-летней школьницей.

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