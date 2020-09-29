Уфа, , 15:58 — REGNUM Более 160 тысяч человек получили пособие по безработице в Башкирии с начала года. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на заседании президиума регионального правительства, 29 сентября сообщает пресс-служба правительства республики.

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По ее словам, в том числе пособия в увеличенном размере (на 3 тысячи рублей) получили свыше 68 тысяч человек, которые имеют несовершеннолетних детей. При этом, среднемесячная зарплата одного работника с января по июнь текущего года составила 37 055,5 рублей. Это больше на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в Башкирии выдали 517 образовательных сертификатов и трудоустроили свыше 36 тысяч человек. В ходе реализации дополнительных мероприятий будут временно трудоустроены 3323 человека. Заключено более трех тысяч социальных контрактов, которые являются одним из действенных инструментов по борьбе с бедностью.

По словам Ленары Ивановой, в республике 86 тысяч семей (на общую сумму 4 млрд 293,5 млн рублей) получили ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. А сертификаты на газификацию получили свыше 2,5 тысяч человек.

Сообщается, что в текущем году объем средств на предоставление мер социальной поддержки населения увеличится до 24 млрд рублей. В 2019 году этот показатель составлял с 17,3 млрд рублей.

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