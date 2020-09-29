Балдонг, , 15:48 — REGNUM На военнослужащих армии Судана в Дарфуре была совершена атака членов повстанческой группировки, лидеры которой отказались от заключения перемирия в прошлом месяце. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление вооруженных сил.

По информации репортёров, члены группировки атаковали военных в Балдонге.

«Наши войска, дислоцированные в этом районе, нанесли ответный удар и отразили атаку», — говорится в заявлении армии.

В нем также подчёркивалось, что военнослужащие в регионе привержены режиму прекращения огня, согласованному в прошлом месяце.

По итогам мирного соглашения, подписанного 31 августа, члены коалиции повстанческих группировок вошли в переходное правительства Судана.

Соглашение, подписанное почти через год после переговоров о мире, должно положить конец разрушительным войнам в штатах Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил.