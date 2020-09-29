Киев, , 15:39 — REGNUM С начала 2020 года сотрудники СБУ изъяли 238 кг наркотиков, 223 кг прекурсоров и 56 кг психотропных веществ, которые злоумышленники пытались переправить за границу. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо наркотиков, СБУ пресекла контрабанду 8,5 млн пачек сигарет, 22 тонн сырья для их изготовления и 26,7 тонны поддельного кальянного табака.

Всего с начала года было возбуждено 39 уголовных дел по факту перемещения наркотиков через границу, осуждены 24 человека, отметили в пресс-службе.

В СБУ добавили, что правоохранители наладили тесное взаимодействие с коллегами из европейских стран. Благодаря такому сотрудничеству, в 2020 году удалось ликвидировать крупную международную группировку, производившую и продававшую психотропные вещества.

Напомним, сотрудники СБУ нашли в одесском порту «Южный» контейнер с бананами, среди которых оказались сумки с кокаином общим весом более 100 кг.

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