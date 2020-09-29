Тегусигальпа, , 15:25 — REGNUM Журналист Луис Альмендарес в Гондурасе получил несколько огнестрельных ранений от вооружённых людей на мотоцикле во время прямой трансляции. Об этом 29 сентября сообщает местное издание Prensa.

По информации журналистов издания, 27 сентября Альмендарес вел прямую трансляцию в соцсети Facebook из города Комаягуа, расположенного в центральной части Гондураса. В это время на него напали два человека на мотоцикле, которые произвели несколько выстрелов в журналиста и скрылись.

В результате Альмендарес получил три огнестрельных ранения и, несмотря на то, что был в срочном порядке доставлен в медучреждение и прооперирован, жизнь 35-летнего репортера спасти не удалось.

Также известно, что в настоящее время власти ищут напавших на журналиста. При этом уточняется, что Луис Альмендарес был известен своими разоблачениями в вопросах коррупции и незаконного оборота наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что журналист мексиканского издания Diario el Mundo Хулио Вальдивиа Родригес был жестоко убит неизвестными в штате Веракрус в Мексике.