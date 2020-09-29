Красноярск, , 15:19 — REGNUM Более 1 млн рублей пропало со счёта красноярского бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова за время его нахождения в СИЗО-1 в Красноярске. Об этом заявил его адвокат Алексей Прохоров.

При этом точную сумму адвокат не уточнил, ссылаясь на то, что это «сведения, составляющие банковскую тайну».

«Пропали деньги, составляющие особо крупный размер согласно уголовного законодательства, то есть свыше одного миллиона рублей», — цитирует Прохорова РИА Новости.

Заявление подано в краевой главк МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова задержали 7 мая 2020 года. В начале сентября ему предъявили обвинение в организации убийства в 1994 году. Кроме того, расследуются дела о руководстве Быкова преступным сообществом и организации заказного убийства.

Читайте также: Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства

21 сентября стало известно, что красноярские следователи проверяют, причастен ли Быков к ещё одному преступлению — подстрекательству к убийству.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству