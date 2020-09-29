Москва, , 15:16 — REGNUM В Москве обнаружили тело замгендиректора нефтегазовой компании «Вега-газ» Дмитрия Красюка, сообщает 29 сентября РИА Новости.

Тело нашёл утром 27 сентября лечащий врач Красюка, примерно через 12 часов после смерти. При этом о происшествии стало известно только сейчас.

В публикации уточняется, что признаком насильственной смерти нет, мужчина проживал в гостинице более двух недель. Причина гибели пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 августа текущего года 49-летняя жительница Казани числилась без вести пропавшей, а 26 сентября автомобиль пропавшей был обнаружен у дома по улице Товарищеской, а в нем тело автоледи без внешних признаков насильственной смерти.

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