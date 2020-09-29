Самара, , 14:56 — REGNUM Возможность организации постоянного тестирования на коронавирус работников крупных предприятий Самарской области рассмотрят в регионе. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба региона.

По словам главного государственного санитарного врача Самарской области Светланы Архиповой, на прошлой неделе в регионе число проведенных в лабораториях тестов на коронавирус составило 4179. При этом больше всего тестов сделали лаборатории Центра «СПИД» и «Ситилаб». Показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения за минувшие сутки составил 131,6, что превышает ранее установленный критерий третьего этапа снятия ограничений (110 на 100 тысяч населения).

Отмечается, что тестирование обеспечивает раннее выявление граждан, зараженных коронавирусом, тем самым оно позволяет ограничить распространение вируса. В этой связи председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил в течение недели проработать вопрос об увеличении показателя охвата тестирования до 150−160 на 100 тысяч населения.

Кроме этого, будет рассмотрена возможность организации постоянного тестирования работников крупных предприятий, а также сотрудников организаций социальной сферы. Будет также проанализирован вопрос ценообразования услуги по тестированию в частных медицинских лабораториях для всех желающих.

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