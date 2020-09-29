Ярославль, , 14:18 — REGNUM В Ярославле за нарушение масочного режима оштрафована начальница одного из управлений мэрии Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Молоток судьи Pixabay.com

Протокол на чиновницу был составлен 16 июня 2020 года. В это время в регионе действовал запрет на работу ресторанов и кафе. Как соблюдается этот запрет, и проверяли сотрудники полиции. В одном из кафе они обнаружили в банкетном зале нескольких человек, которые, как следует из судебного решения, «слушали музыку, потребляли напитки и продукты питания. Там же были кальян и спиртное. Произошедшее зафиксировано на видеозаписи». Среди посетителей была и сотрудница мэрии областного центра.

Чиновница находилась в кафе без средств индивидуальной защиты в нарушение указа губернатора Ярославской области. Суд посчитал, что кафе является общественным местом, несмотря на то, что работало оно на тот момент нелегально. Сотрудникам полиции женщина объяснила, что попала в кафе случайно, «не в целях приема пищи».

Между тем полицейские составили протокол об административном правонарушении. Дело было передано в Кировский районный суд. Оспаривать действия полиции сотрудница мэрии не стала. Она не явилась ни в полицию для составления протокола, ни в суд.

«Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, учитывая отсутствие раскаяния в содеянном, очевидное отсутствие у неё критики своего поведения, считаю необходимым назначить ей административное наказание в виде административного штрафа», — говорится в решении Кировского районного суда.

Суд постановил оштрафовать нарушительницу на 1000 рублей. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу.

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