Алма-Ата, Казахстан, , 14:15 — REGNUM Пятнадцатилетняя девочка погибла после удара током, полученного при зарядке телефона, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алма-Атинской области Казахстана.

Трагедия произошла 26 сентября 2020 года в одном из домов Каргалы Джамбульского района Алма-Атинской области. Девочка скончалась от удара электрическим током. По предварительным данным, удар произошел после прикосновения к телефону или зарядному устройству.

Напомним, в сентября 2019 года в Каратальском районе Алма-Атинской области произошел аналогичный случай. 14-летняя школьница погибла из-за удара током — на её руке был обнаружен ожег, а рядом находился заряжающийся телефон.