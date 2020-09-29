Сочи, Краснодарский край, , 14:09 — REGNUM Приговор в отношении родителей двухмесячной девочки вынес суд в Краснодарском крае, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе Следственного комитета России. 27-летняя мать и 35-летний отец признаны виновными в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, мужчина признан виновным также в хранении наркотического средства.

Скандал разразился после того, как в августе в сети была опубликована видеозапись, на кадрах которой мужчина, держа грудного ребенка за ноги или за руки, размахивал им и подбрасывал в воздух. Записью заинтересовался СК, было возбуждено дело.

В суде установлено, что с 30 июня по 15 августа 2020 года родители грудной девочки временно проживали в городе Сочи, а также на территории Ажекского экопарка. Никаких условий для проживания такого маленького ребенка родители не создали, не соблюдали элементарные гигиенические требования и санитарные нормы, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались. Родители не показали своевременно дочь медикам, в результате у ребенка поздно выявили заболевание. У мужчины нашли и наркотическое вещество в значительном размере, которое употреблял совместно с супругой. На данный момент ребенок изъят из семьи, обвиняемые ограничены в родительских правах, сейчас решается вопрос о полном лишении их родительских прав. Девочка находится на попечении родственников.

Суд назначил каждому из родителей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, мужчина также осуждён на четыре месяца колонии-поселения за хранение наркотиков.

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