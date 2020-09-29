Варшава, , 13:47 — REGNUM Одна из учениц лицея польского города Зеленая Гура напала с холодным оружием на трех учениц того же образовательного учреждения, в результате чего последние были ранены. Об этом 29 сентября рассказала журналистам представитель городской полиции Малгожата Барская в эфире Польского телевидения.

«Около 9 утра (10:00 мск) в полицию поступило сообщение о том, что 17-летняя ученица лицея напала … на трех школьниц из других классов», — заявила она.

Также Барская уточнила, что в результате инцидента пострадавшие получили не угрожающие их жизни ранения — у двоих резаные раны спины и ещё у одной — повреждена бровь.

Кроме того, сообщается, что подозреваемая в нападении была задержана учителями лицея, которые передали ее сотрудникам полиции. Последние в настоящее время выясняют мотивы такого поступка ученицы данного учебного поведения.

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