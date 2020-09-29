Варшава, , 13:29 — REGNUM 28 сентября на территории польского города Острольца (Мазовецкое воеводство) была обнаружена невзорвавшаяся бомба. Предположительно, взрывное устройство времен Второй Мировой войны. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По сообщениям местной полиции, объект был обнаружен при строительных работах. Бомба находилась под землей совсем недалеко от поверхности. На место происшествия сразу направились саперы.

Полиция эвакуировала всех, кто находился дома или на работе в радиусе 1,5 км от места нахождения бомбы. Это около 2 тысяч человек.

По мнению специалистов, взрывное устройство может быть там еще со времен Второй Мировой войны. Теперь устройство доставят на военный полигон, где произведут детонацию.