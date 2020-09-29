Барнаул, , 13:15 — REGNUM Несмотря на протесты местных жителей и общественности, возражение местных депутатов, власти Алтайского края перепрофилировали городскую больницу Новоалтайска под госпиталь для лечения больных с коронавирусом. Как следует из информации, опубликованной сегодня, 29 сентября, на официальном сайте региона, лечить в данном госпитале будут жителей не только Новоалтайска, но и Барнаула и Первомайского района.

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«Экстренные вызовы из Новоалтайска и Первомайского района обслуживает станция скорой медицинской помощи Барнаула. Пациентов, нуждающихся в госпитализации по профилям «гинекология», «терапия», «хирургия» (в том числе нейрохирургия, сосудистая и челюстно-лицевая), «неврология», «урология», будут госпитализировать в Краевую клиническую больницу и Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, Алтайский краевой кардиологический диспансер, а также в барнаульские больницы №8 и 11», — подчеркнули в региональном министерстве здравоохранения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение организовать в Новоалтайске ещё один COVID-госпиталь было по-тихому принято ещё 24 сентября, это следует из приказа, подписанного региональным министром здравоохранения Дмитрием Поповым. Между тем глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин полагает, что что таким решением чиновники создают потенциальную угрозу для жизни пятидесяти пациентов отделения гемодиализа и «по сути закрывают единственную городскую больницу, кидая через спину порядка восьмидесяти тысяч пациентов Новоалтайска».

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