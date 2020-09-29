Абуджа, , 13:04 — REGNUM Боевики, подозреваемые в связях с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), применили необычную тактику для осуществления нападения на кортеж губернатора штата Борно. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление чиновника, находившегося в одном из автомобилей во время атаки.

По его словам, боевики использовали осла, на которого они «навьючили взрывчатку», а сами устроили засаду.

Губернатор Бабагана Зулум дважды пережил покушение боевиков. В первый раз на его кортеж напали в пятницу, 25 сентября, в районе близ озера Чад. Его кортеж снова попал в засаду в воскресенье, 27 сентября, когда он возвращался в столицу штата Майдугури, и на этот раз боевики вывели на дорогу, по которой следовал его конвой, груженого взрывчаткой осла, сказал чиновник.

Когда солдаты увидели осла на своем пути, они выстрелили в животное. Затем сработала взрывчатка, и боевики немедленно вышли из своего укрытия, чтобы открыть огонь по колонне, добавил чиновник. В последовавшей перестрелке было убито несколько повстанцев. Никто из кортежа, включая губернатора, не пострадал, но некоторые машины были повреждены пулями, добавил очевидец.

По меньшей мере 18 человек были убиты в результате нападения в пятницу, 25 сентября.

Губернатор посещал город Бага в рамках подготовки к возвращению тысяч жителей, перемещенных боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году. С тех пор «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раскололась, и отколовшаяся группировка Западноафриканская провинция «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присягнула на верность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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