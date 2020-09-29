Иркутск, , 12:49 — REGNUM В Иркутской области, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, решили организовать новые места для больных COVID-19. Как сообщает оперативный штаб региона, если на 9 сентября в Приангарье были развёрнуты 1300 коек, то на сегодняшний день их количество увеличили до 1600.

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"С 1 октября будут вновь развернуты коронавирусные госпитали на базе Иркутской городской клинической больницы №10 на 120 коек и на базе Областного гериатрического центра на 55 коек», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. За последние сутки, 28 сентября, вновь не обошлось без двух новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Всего было выявлено 87 новых носителей коронавируса.

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