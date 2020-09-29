Улан-Удэ, , 12:49 — REGNUM Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов опубликовал на своей странице в «Фейсбук» фотографии Байкала, снятые с самолёта. По его словам, на них невооружённым взглядом видна муть там, где её никогда не было.

«Пролетая над Байкалом. На фото дельта Селенги и залив Провал. Видим, сколько воды. Коса песчаная вся под водой», — отметил он.

В комментариях заместитель министра природных ресурсов Наталья Тумуреева сообщила, в этот вопрос они обсуждают на общественном экологическом совете.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики ранее заявляли, что подъём уровня озера может негативно сказаться на местной флоре и фауне. По мнению главы республики Алексея Цыденова, предельный уровень Байкала необходимо сохранить на отметке 457 метров.

Впрочем, это может вызвать проблемы в соседнем Приангарье. Так, руководитель МЧС России Евгений Зиничев отмечал, что из-за подъёма уровня озера они встали перед сложной дилеммой.

«Кого должно затопить первым — Бурятию или Иркутскую область. Ни того, ни другого мы допустить не должны. Обращаюсь к руководству Водресурсов в срочном порядке доработать вопрос по регулированию уровня Байкала и представить в ближайшее время», — заявлял он.

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