Севастополь, , 12:45 — REGNUM Очень сильный дождь прогнозируется в Севастополе 29−30 сентября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю. На территории города объявлено штормовое предупреждение.

«По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом балканского циклона в ночь с 29 на 30 сентября и последующим утром в регионе ожидается очень сильный дождь, количество осадков может достичь уровня 30 миллиметров и более в течение 12 часов или ранее», — сообщили в МЧС.

Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать осторожность в штормовую погоду и по возможности не выходить на улицу.