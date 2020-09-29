Киев, 29 сентября 2020, 12:46 — REGNUM Гибель мужчины между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич» в Киеве расследуется как самоубийство. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе МВД Украины.
По его словам, полицейские нашли рюкзак с личными вещами погибшего. Им оказался 29-летний житель Ужгорода.
Напомним, ранее стало известно о гибели неизвестного мужчины. Остановка движения на зелёной ветке киевского метро вынудила множество пассажиров пешком перебираться через Днепр.
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