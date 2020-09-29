Киев, , 12:46 — REGNUM Гибель мужчины между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич» в Киеве расследуется как самоубийство. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе МВД Украины.

«Мы выяснили, что мужчина зашёл в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда тот пошёл, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте», — рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

По его словам, полицейские нашли рюкзак с личными вещами погибшего. Им оказался 29-летний житель Ужгорода.

Напомним, ранее стало известно о гибели неизвестного мужчины. Остановка движения на зелёной ветке киевского метро вынудила множество пассажиров пешком перебираться через Днепр.

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